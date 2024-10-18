Нидерланды позволили Украине использовать поставленные F-16 для ударов по России

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 24 0

Первые из 24 обещанных истребителей уже поставлены для нужд ВСУ.

Нидерланды позволили Украине использовать поставленные F-16 для ударов по России

Фото: © РИА Новости/Александр Ковалев

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Нидерланды разрешили Украине использовать истребители F-16 для ударов по военным целям в России. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс на встрече министров обороны стран НАТО, трансляция которой велась на официальном сайте альянса.

Брекелманс отметил, что украинские Вооруженные силы уже используют в своем воздушном пространстве первую партию истребителей F-16. В то же время, Нидерланды настаивали на том, чтобы Украина соблюдала нормы международного права.

«Международное право не останавливается на границе или в 100 километрах (от нее - Прим. ред.)», — заявил глава минобороны европейского государства.

Первые из 24 обещанных страной самолетов F-16 уже поставлены на Украину.  Также в оборонном ведомстве Нидерландов заявили, что королевство является пионером в разработке беспилотников и готово вложить в развитие украинских дронов 400 миллионов евро. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад может дать Украине высокоточное оружие в 2025 году.

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