Три человека чуть не утонули при столкновении катера с понтоном в Петербурге

Катер затонул в акватории Крюкова канала в Петербурге после столкновения с понтоном в темное время суток. По информации 5-tv.ru, на борту находились три человека. Все смогли выбраться на берег самостоятельно, однако один из них был доставлен в Мариинскую больницу с переломом руки.

По версии следствия, управлявший водным транспортом не заметил понтон, находившийся в тени моста. Катер получил пробоину и затонул. В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили о начале доследственной проверки и проведении комплекса проверочных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянка сломала позвоночник во время экскурсии в Турции. Отмечается, что в ходе экскурссии автобус улетел в кювет. В результате, девушка пострадала больше остальных. Теперь в позвоночнике Валерии десять титановых штифтов. Оправившись от операции, пострадавшая вернулась в Москву. Впереди ее ожидает долгая реабилитация, которая стоит немалых денег. Она решила обратиться за компенсацией ущерба в турфирму, где покупала тур, но ей отказали в возмещение ущерба.