Россияне вновь смогут расплачиваться своими картами за границей

Отличная новость для шопоголиков и туристов, сегодня пришла с полей делового форума БРИКС. Россияне совсем скоро вновь смогут расплачиваться за границей безналом, а иностранцы делать то же самое в нашей стране. Поможет единая система BRICS Pay. Первыми странами, где мы сможем их использовать станут Турция, Египет и Мальдивы.

Отдельная новость для владельцев IPhone — они теперь снова смогут использовать телефоны для оплаты на терминалах. Приложение под названием «Волна» будет работать через Bluetooth, минуя заблокированный Apple Pay.

Причем смартфон даже не придется прикладывать к сканеру, у него малый радиус действия, достаточно подтвердить платеж. После тестирования, которое уже идет, новую систему передадут банкам.