Россияне вновь смогут расплачиваться своими картами за границей

Эфирная новость 51 0

В Москве представили платежную систему BRICS Pay.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отличная новость для шопоголиков и туристов, сегодня пришла с полей делового форума БРИКС. Россияне совсем скоро вновь смогут расплачиваться за границей безналом, а иностранцы делать то же самое в нашей стране. Поможет единая система BRICS Pay. Первыми странами, где мы сможем их использовать станут Турция, Египет и Мальдивы.

Отдельная новость для владельцев IPhone — они теперь снова смогут использовать телефоны для оплаты на терминалах. Приложение под названием «Волна» будет работать через Bluetooth, минуя заблокированный Apple Pay.

Причем смартфон даже не придется прикладывать к сканеру, у него малый радиус действия, достаточно подтвердить платеж. После тестирования, которое уже идет, новую систему передадут банкам.

+4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.15
-0.11 105.76
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октя...

Последние новости

8:14
Родственники пропавших боевиков ВСУ устроили массовые протесты в Киеве
8:00
SHAMAN не сможет зарегистрировать товарный знак «Я русский»
7:44
Пренебрег: спасенный Пичугин не имел право на лодке отплывать далеко от берега
7:30
Авиация ВС РФ уничтожила в лесу бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:14
Захарова сравнила Рютте с каннибалом после его слов об убийстве лидера ХАМАС
7:00
Россияне вновь смогут расплачиваться своими картами за границей

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
«Он не потел»: Лавров опроверг новости о страданиях Бориса Джонсона в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака