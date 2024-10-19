«Морщинистая история»: Нонна Гришаева пожаловалась на проблемы с кожей из-за роли старушки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Нонна Гришаева пожаловалась на проблемы с кожей из-за роли старушки в фильме

«Морщинистая история»: Нонна Гришаева пожаловалась на проблемы с кожей из-за роли старушки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Актриса призналась, что страдала во время съемок фильма, однако результат стоил того.

Заслуженной артистке РФ Нонне Гришаевой тяжело далась роль в недавно вышедшем в прокат фильме «Про мою маму и про меня». В картине она сыграла аж три роли, одна из которых заметно потрепала нервы и изрядно испортила ей лицо.

Картина рассказывала историю о непростых взаимоотношениях мамы и девочки-подростка, когда переходный возраст дочери совпал с кризисом среднего возраста ее матери. Гришаева сыграла взрослую дочку, молодую и пожилую маму. Для последнего образа знаменитости приходилось по три часа сидеть и ждать, когда гримеры «состарят» ей лицо с помощью силикона, желатиновых смесей и других эластичных материалов.

«Это было ужасно. Я страдала! Кожа растягивается-стягивается, лицо превращается в морщинистую историю, которая застывает. Потом это все нужно какой-то маслянистой жидкостью потихонечку снять, отодрать. Спасли, конечно, маски, маски, маски. Я лежала в них и восстанавливалась», — вспомнила Гришаева в шоу «ОК на связи!»

Реабилитироваться актрисе помогли не только косметические процедуры, но и здоровый образ жизни, в том числе занятия йогой.

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