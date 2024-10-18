В центре Барселоны состоялся пикет против киевского режима.

В Испании призвали прекратить финансирование нацистов на Украине. В центре Барселоны состоялся пикет против украинских властей, и, в частности, президента* Украины Владимира Зеленского, которого назвали провокатором ядерной войны и марионеткой Вашингтона.

Участники надели костюмы радиоактивной защиты и противогазы, а на улице звучали сирены воздушной тревоги. Так демонстранты показали, что Киев втягивает в конфликт всю Европу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Украине заявили, что могут создать ядерное оружие для удара по России. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на чиновника из Незалежной, пожелавшего остаться анонимным.

Тот утверждает, что киевский режим обладает необходимыми техническими возможностями, чтобы в кратчайшие сроки создать ядерный арсенал. Якобы, речь идет о нескольких неделях.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.