«Марионетка и провокатор»: в Испании призвали прекратить финансирование Украины

Эфирная новость 100 0

В Испании прошел митинг против помощи Украине

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В центре Барселоны состоялся пикет против киевского режима.

В Испании призвали прекратить финансирование нацистов на Украине. В центре Барселоны состоялся пикет против украинских властей, и, в частности, президента* Украины Владимира Зеленского, которого назвали провокатором ядерной войны и марионеткой Вашингтона.

Участники надели костюмы радиоактивной защиты и противогазы, а на улице звучали сирены воздушной тревоги. Так демонстранты показали, что Киев втягивает в конфликт всю Европу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Украине заявили, что могут создать ядерное оружие для удара по России. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на чиновника из Незалежной, пожелавшего остаться анонимным.

Тот утверждает, что киевский режим обладает необходимыми техническими возможностями, чтобы в кратчайшие сроки создать ядерный арсенал. Якобы, речь идет о нескольких неделях.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

+4° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октя...

Последние новости

23:30
Путин: Россия не перестраивает мир, новые центры силы возникают сами
23:16
«Безумцы»: Лавров о заявлении Украины о ядерном оружии
23:00
«Эмоции переполняют!» — кадры возвращения российских бойцов из украинского плена
22:46
«Перегруза быть не могло»: жена выжившего при опрокидывании судна на Сахалине о трагедии
22:30
«Марионетка и провокатор»: в Испании призвали прекратить финансирование Украины
22:15
Тихая инфекция: что нужно знать о микоплазменной пневмонии

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
В проект бюджета России на трехлетку внесли задачи по снижению инфляции
«Делайте со мной, что хотите. Я не умею жить»: как Стаса Пьеху чуть не погубила зависимость
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака