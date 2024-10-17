В Киеве заверяют, что обладают необходимыми техническими возможностями.

Украина рассматривает возможность разработки ядерного оружия для удара по России. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на чиновника из Незалежной, пожелавшего остаться анонимным.

Тот утверждает, что киевский режим обладает необходимыми техническими возможностями, чтобы в кратчайшие сроки создать ядерный арсенал. Якобы, речь идет о нескольких неделях.

«У нас есть все компоненты для производства атомной бомбы», — приводит издание слова чиновника.

При этом авторы материала допускают, что заявление может носить исключительно пропагандисткий характер, целью которого является давление на мировое сообщество. Киев не доволен тем объемом помощи, который предоставляют их иностранные партнеры.

Официально власти Украины эту информацию пока не комментировали.

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