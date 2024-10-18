«Правильный выбор»: почему Кэмерон Диас пропала с экранов

Актриса решила возобновить карьеру после многолетнего перерыва, во время которого посвящала себя семье.

Главная светская новость последних суток — возвращение на большой экран секс-символа 2000-х Кэмерон Диас. Звезда «Маски», «Ангелов Чарли» и «Ванильного неба» снова в деле. И именно так называется картина с ее участием, которая выйдет в прокат в следующем году.

Что заставило актрису вновь сниматься в кино после десятилетнего перерыва, выяснил корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Ее песенка пока не спета! Больше десяти лет Кэмерон Диас не появлялась на больших экранах, но отправлять ее творчество в архив, видимо, рано. Актриса заявила о своем возвращении. Да не где-нибудь, а на саммите влиятельных женщин известного в США журнала «Fortune».

«Думаю, для моей семьи это было подходящее время. После COVID мы долго сидели дома, это было здорово. Но проблема в том, что мы так расслабились, что скорее всего продолжили бы ничего не делать», — призналась актриса.

О том, что Диас снова снимется в полнометражном фильме, стало известно еще в 2022-м. Но только сейчас она дала большое интервью, в котором рассказала все подробности. Приступить к съемкам ее уговорил актер Джейми Фокс.

«С Кэмерон это было удивительно, потому что я знаю ее уже много лет. Мы вместе снимались в фильме «Каждое воскресенье». Мы очень скучаем по ней. И это была своего рода просьба: «Дай нам что-то еще». Она согласилась. И теперь мы будем в следующем проекте «Netflix», — рассказал Фокс.

Последние работы с участием Кэмерон выходили на экраны аж в 2014-м. В тот год презентовали сразу три фильма с ее участием. Главную роль Диас исполнила в киноленте «Друга женщина». Это комедия о девушках, которые выяснили, что у них один парень на троих, и они объединяются ради мести изменщику.

Еще один фильм «Домашнее видео» — о супружеской паре, которая пытается разнообразить свою сексуальную жизнь. И финальная работа — «Энни», где Диас играет злобную воспитательницу в приюте для сирот.

Все три фильма получили низкие оценки от кинокритиков, но при этом были коммерчески успешными. В том же 2014-м актриса начала встречаться с музыкантом Бенджи Мэдденом. В январе 2015-го вышла за него замуж. И теперь призналась, что ушла из кино ради создания семьи.

«Я чувствовала, что это правильный выбор. Я хотела вернуть себе свою же собственную жизнь. Мне было все равно на то, что скажут другие. Ничье мнение, ничьи успехи, ничьи контракты — ничто не могло изменить мое решение позаботиться о себе и построить ту жизнь, которую я действительно хочу», — заявила Диас.

Сейчас возвращение Кэмерон Диас — одна из главных обсуждений в социальных сетях. Фанаты явно соскучились по ней.

Символично, что фильм, в котором Диас вернется на большие экраны, называется «Снова в деле». Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно, что он будет о шпионах ЦРУ, которые возвращаются к своей деятельности после того, как их тайные личности были раскрыты.

Премьера фильма состоится 17 января следующего года на стриминговом сервисе «Netflix». И, похоже, актриса решила пуститься во все тяжкие. В 2025-м выйдет еще один фильм с ней — «Исход». В затем, в пятой части мультика «Шрек», она вновь озвучит Фиону.