Москва продолжает развивать проекты бесплатных экскурсий

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 27 0

Собянин: к началу октября в Москве прошло более 900 бесплатных экскурсий

Москва продолжает развивать проекты бесплатных экскурсий

Фото: © РИА Новости/Владимир Баранов

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Спрос на подобные мероприятия сохраняется и в межсезонье.

Более 900 бесплатных экскурсий прошли в Москве с начала 2024 года, их посетили порядка 24 тысяч человек. Об этом в личном Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Спрос на подобные мероприятия сохраняется и в межсезонье. При этом Москва не планирует отказываться от развития бесплатного формата мероприятий. Более того, столица сейчас делает большой акцент на два направления туризма — развлекательный и культурно-познавательный. Например, в рамках Московской музейной недели до конца года гости и жители столицы смогут посетить около 100 музеев, не отдавая за это ни рубля.

Собянин отметил высокий спрос на четыре проекта: «Открой#Моспром», «Московские истории», акция «День без турникетов», а также Московская музейная неделя. Также популярностью пользуется акция «День без турникетов», где гости и жители российской столицы могут посетить различные технологичные предприятия, включая производство роботов. С 2012 года прошли более шести тысяч подобных экскурсий, которые посетили почти полмиллиона человек.

Ранее 5-tv.ru писал про три самых посещаемых музея ВДНХ в Москве.

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Москва продолжает развивать проекты бесплатных экскурсий

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