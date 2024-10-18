«Неправильно поняли»: Зеленский оправдывается за свои слова о ядерном оружии

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Зеленский заявил, что его слова о ядерном оружии на Украине неправильно поняли

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Глава киевского режима забрал свой «ультиматум» обратно.

Президент Украины Владимир Зеленский* уже пошел на попятную и сказал, что никакого ультиматума по поводу ядерного оружия перед НАТО он якобы не ставил. И вообще, его неправильно поняли и во всем виноваты журналисты.

И тут же выдвинул Западу новые не менее требования.

«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — заявил глава киевского режима.

Судя по всему, таким образом Зеленский хочет компенсировать огромные потери ВСУ, которые он уже не в состоянии скрывать у себя на родине, где все чаще на улицы выходят украинцы с требованием прекратить отправлять их на убой.

Так, жены пропавших под Покровском украинских военных пытаются добиться от Зеленского хоть чего-то об их судьбе. По словам женщин, их мужья служили в 152-й бригаде ВСУ, их с минимальной подготовкой бросили сразу же на передовую. С тех пор с ними нет связи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за неделю ВСУ потеряли до 15495 боевиков на полях СВО.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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