Собянин назвал инженерные сооружения, которые построят в ближайшие два года

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Среди 459 построенных искусственных сооружений есть уникальные объекты, такие как винчестерный тоннель на Северо-Западной хорде.

Собянин назвал инженерные сооружения, которые построят в ближайшие два года

Фото: www.mos.ru

Созданию искусственных сооружений город уделяет особое внимание. С 2011 года в столице построили более 450 тоннелей, эстакад, путепроводов и мостов. Они связывают даже самые отдаленные районы столицы. Об этом рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

«Темп не сбавляем и в ближайшие два года построим еще 45 сооружений, включая велопешеходный мост через Нагатинский затон, автомобильный мост через Москву-реку между районами Филевский Парк и Хорошево-Мневники и еще один через Москву-реку в створе Берегового проезда», — написал мэр Москвы.

Так, на Северо-Западной хорде появился уникальный для России объект — винчестерный тоннель. Встречные потоки машин движутся по нему друг над другом. Специалисты используют решения, которые позволяют сократить или полностью нивелировать влияние строительства на действующую транспортную сеть.

Благодаря возведению мостов удалось соединить разрозненные районы и сократить перепробег транспорта.

За 14 лет в Москве построили около 40 мостовых сооружений. В их числе Карамышевский мост на Северо-Западной хорде, открывший движение через шлюз № 9 Москвы-реки, мост через Кожуховский затон к парку «Остров мечты» и мост через затон Новинки к территории бывшей промзоны «ЗИЛ».

С 2025 по 2027 год планируется построить 259 километров дорог и 45 искусственных сооружений.

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