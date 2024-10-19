Девять человек госпитализированы после взрыва в жилом доме в Тамбовской области

В Кирсанове в результате взрыва в многоквартирном жилом доме госпитализированы девять человек, у двоих отравление угарным газом. Об этом заявила пресс-секретарь главы Тамбовской области Максим Егоров.

«Двое доставлены в областную больницу с диагнозом „отравление угарным газом, ожог верхних дыхательных путей“. У всех пострадавших стабильное и удовлетворительное состояние, они находятся под контролем врачей», — говорится в сообщении.

Известно, что все пострадавшие доставлены в Кирсановскую районную больницу. Шесть из них остаются в терапевтическом отделении. Одну пациентку уже отправили домой.

В результате происшествия число погибших увеличилось до четырех человек. Спасатели продолжают разбор завалов. Об этом сообщают МЧС России в Telegram-канале.

По поручению губернатора Тамбовской области в Кирсанове введут режим ЧС. Из Москвы ждут спецтехнику «Струна», которая позволит определить, возможно ли восстановление дома.

Что произошло в Тамбовской области

Рано утром в субботу, 19 октября, в многоквартирном доме Кирсанова на улице Коммунистической прогремел сильный взрыв, за которым последовал пожар. Около 09:00 по московскому времени открытое горение удалось ликвидировать на площади в 150 квадратных метров.

Взрыв произошел из-за утечки бытового газа. По информации главы региона Максима Егорова, взрыв прогремел на четвертом этаже.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили в Следственном управлении СК.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры с места тушения пожара в жилом доме в Тамбовской области.