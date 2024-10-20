Корабль пойдет ко дну, спасу старичка: Шаляпин захотел стать американским героем

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 30 0

Певец Прохор Шаляпин мечтает совершить подвиг на территории Америки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram*/shalyapin_official; 5-tv.ru

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Артист мечтает получить мировую славу.

Певец Прохор Шаляпин мечтает совершить подвиг на территории США. Об этом стало известно из личного блога звезды в сети.

Артист находится в Америке и совершал путешествие на круизном лайнере по океану. В какой-то момент, в районе всем известного участка «Бермудского треугольника» корабль тряхнуло, а после по радио судна дали какое-то объявление. Английского Шаляпин не знает и потому решил пофантазировать.

«Хочется, чтобы корабль пошел ко дну, спасти какого-нибудь американского старичка, затащить его в шлюпку, отплыть подальше и стать национальным героем не только в России, но и в Америке. Чтобы меня показали в шоу Опры. Наконец познакомить Андрея Малахова с Опрой», — рассказал Шаляпин.

Певец часто посещает разные курорты, предпочитая жить в свое удовольствие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певец Прохор Шаляпин просит поддержать Анастасию Ивлееву. Он опубликовал с ней совместно фото — звезды встретились в США.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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