«Добрая и абсолютно нормальная»: Прохор Шаляпин просит поддержать Анастасию Ивлееву

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 33 0

Певец Шаляпин просит поддержать Ивлееву

«Добрая и абсолютно нормальная»: Прохор Шаляпин просит поддержать Анастасию Ивлееву

Фото: Instagram*/shalyapin_official

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Артист уверен, что телеведущая достойна прощения.

Телеведущая Анастасия Ивлеева все осознала, очень изменилась и ее необходимо поддержать. С таким предложением выступил певец Прохор Шаляпин в социальной сети. Звезды встретились внезапно, путешествуя по США.

«C классной, доброй и абсолютно нормальной девушкой Настей Ивлеевой, которой, хочу напомнить, еще не очень-то и много лет, в отличие от наших старших коллег — им, в итоге, все сошло с рук после того самого вечера и не только… Настя все осознала и очень изменилась, хочу искренне ее поддержать и попросить об этом вас, дорогие мои! Увидев ее своими глазами и пообщавшись лично, я в корне изменил свое мнение, и прошу вас поверить мне!» — прокомментировал Шаляпин опубликованное фото.

Ивлеева была признательна Шаляпину за поддержку. Ответный пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Прохор, мы на одной волне, оказывается! Спасибо за теплые слова и за позитивно проведенное время вместе! Ты — легенда!» — написала телеведущая.

К слову, на ТВ звезды не видно уже давно. Проблемы у Ивлеевой начались после всем известной «голой вечеринки» в столичном клубе. На мероприятии собрались самые яркие звезды российского шоу-бизнеса — Филипп Киркоров, Дима Билан, Анна Асти и многие другие. У вечеринки был дресс-код almost naked — минимум одежды. Однако когда фотографии с полуобнаженными артистами разлетелись по Сети — разгорелся скандал.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФНС начислила Ивлеевой новый долг в 3,7 миллиона рублей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Вечеринка Ивлеевой
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