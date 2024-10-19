«Добрая и абсолютно нормальная»: Прохор Шаляпин просит поддержать Анастасию Ивлееву
Певец Шаляпин просит поддержать Ивлееву
Фото: Instagram*/shalyapin_official
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Артист уверен, что телеведущая достойна прощения.
Телеведущая Анастасия Ивлеева все осознала, очень изменилась и ее необходимо поддержать. С таким предложением выступил певец Прохор Шаляпин в социальной сети. Звезды встретились внезапно, путешествуя по США.
«C классной, доброй и абсолютно нормальной девушкой Настей Ивлеевой, которой, хочу напомнить, еще не очень-то и много лет, в отличие от наших старших коллег — им, в итоге, все сошло с рук после того самого вечера и не только… Настя все осознала и очень изменилась, хочу искренне ее поддержать и попросить об этом вас, дорогие мои! Увидев ее своими глазами и пообщавшись лично, я в корне изменил свое мнение, и прошу вас поверить мне!» — прокомментировал Шаляпин опубликованное фото.
Ивлеева была признательна Шаляпину за поддержку. Ответный пост она опубликовала в своем Telegram-канале.
«Прохор, мы на одной волне, оказывается! Спасибо за теплые слова и за позитивно проведенное время вместе! Ты — легенда!» — написала телеведущая.
К слову, на ТВ звезды не видно уже давно. Проблемы у Ивлеевой начались после всем известной «голой вечеринки» в столичном клубе. На мероприятии собрались самые яркие звезды российского шоу-бизнеса — Филипп Киркоров, Дима Билан, Анна Асти и многие другие. У вечеринки был дресс-код almost naked — минимум одежды. Однако когда фотографии с полуобнаженными артистами разлетелись по Сети — разгорелся скандал.
Ранее 5-tv.ru писал, что ФНС начислила Ивлеевой новый долг в 3,7 миллиона рублей.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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