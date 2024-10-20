В Турции похоронили погибшую россиянку

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 60 0

О пропаже женщины стало известно 8 октября.

В Турции похоронили погибшую россиянку

Фото: Facebook*/Margarita Karaca

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Россиянку Маргариту Караджу, тело которой нашли на севере Турции, похоронили в провинции Орду. Об сообщает местная газета Orducu.

«В Орду состоялись похороны Маргариты Караджа, причина смерти которой пока не установлена. В церемонии участвовали родственники погибшей из Орду и России, местные жители, глава регионального отделения Народно-республиканской партии Бюлент Акпынар», — говорится в сообщении.

Пастор протестантской церкви Орду прочитал молитву на похоронах, после этого россиянку похоронили на кладбище Хатипли.

В Турции нашли тело пропавшей гражданки России

Маргарита Караджа пропала 8 октября в провинции Орду на черноморском побережье страны. Родные сообщили о ее пропаже в тот же день и распространили в Сети соответствующую информацию. Спустя почти неделю полицейские нашли тело пропавшей в ореховой роще в квартале Бозтепе уезда Алтынорду.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Группа направлялась в аэропорт Даламана, но в какой-то момент водитель не справился с управлением — машина опрокинулась.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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В Турции похоронили погибшую россиянку

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