В Новой Зеландии установили лимит на прощальные объятия в аэропорту

В Новозеландском аэропорту Данидин ввели временные рамки на прощание. Об этом пишет CNN со ссылкой на саму воздушную гавань.

В Данидин появились знаки, которые призывают провожающих и улетающих тратить на прощание в зоне регистрации и сдачи багажа не более трех минут.

«Для более нежного прощания, пожалуйста, воспользуйтесь парковкой», — гласят объявления.

Такие ограничения вызвали активные споры в Сети. Некоторые особо возмущенные назвали принятые аэропортом меры «бесчеловечными».

Директор Данидин Даниэль Де Боно сослался на научное исследование, утверждающее, что для выброса окситоцина — «гормона любви», достаточно лишь 20 секунд объятий. А временные рамки для людей внутри аэропорта позволят большему числу людей получить те самые эмоции.

Этот запрет будет компенсирован тем, что увеличиться время бесплатного пребывания автомобилей на стоянке. Теперь, не оплачивая место, можно будет находиться на парковке до 15 минут.

Ранее 5-tv.ru писал том, что авиасообщение между Ярославлем и Москвой возобновилось.