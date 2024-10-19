Между Ярославлем и Москвой возобновилось прямое авиасообщение

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Полеты были приостановлены два года назад.

Между Ярославлем и Москвой возобновилось прямое авиасообщение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Между Ярославлем и Москвой возобновили прямое авиасообщение, которое было приостановлено 1 июня 2022 года. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Первый рейс после долгого перерыва приземлился в пятницу, 18 октября, в ярославском аэропорту. Полеты будут проходить по пятницам и воскресеньям. Совершать их будут воздушные судна Bombardier CRJ100/200. Продолжительность рейса будет занимать порядка часа, стоимость билета составит около двух тысяч рублей.

Между тем, из Ярославля теперь можно долететь не только до Москвы, но и Петербурга, Сочи, Самары, Казани. Кроме того, ведется работа над появлением рейсов из Ярославля в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень.

«К 2027 году планируем открыть два новых терминала — пассажирский и грузовой, благоустроить прилегающую территорию, построить причал на Волге. Наша цель — создать в регионе полноценный транспортный хаб, и наша воздушная гавань должна стать одним из ключевых его звеньев», — сказал Евраев.

К слову, авиасообщение между Москвой и Ярославлем прекратились два года назад. Их совершал «Аэрофлот» пять раз в неделю. Они были сняты по причине снизившегося пассажиропотока. Тогда он стал достигать не более 27,8%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия и Ливан работают над возобновлением прямого авиасообщения.

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