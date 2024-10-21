Минфин использовал искусственный интеллект при подготовке бюджета

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 19 0

Большинство этапов этого процесса может быть со временем автоматизировано.

Минфин использовал искусственный интеллект при подготовке бюджета

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министерство финансов России применило возможности искусственного интеллекта (ИИ) в процессе подготовки бюджета на ближайшую «шестилетку». Об этом «Известиям» рассказала первый замминистра финансов Ирина Окладникова. В частности, ИИ нужно для сопоставления кодов классификации бюджета с привязанными к ним результатами.

«Большинство этапов бюджетного процесса может быть со временем автоматизировано, и часть операций — полностью переведена на искусственный интеллект. Это будет зависеть только от того, насколько у нас получится стандартизировать наши процедуры», — отметила чиновник.

Важно, что проблем с обработкой больших объемов информации у нейросети не наблюдается, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Новые сверхмощные чипы позволяют нейросетям обрабатывать большие массивы данных… Нейросети выполняют такую работу гораздо быстрее, чем ранее применявшееся программное обеспечение, и очень облегчают труд сотрудников», — добавляет эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что бюджет Российской Федерации на ближайшую «шестилетку» поддержит 19 нацпроектов.

+6° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:00
В Великобритании не хватает средств ПВО для защиты своей территории
4:40
«Приступы все страшнее»: Саша Черно вновь оказалась в реанимации с сыном
4:20
Хуситы готовят новые удары по Израилю
4:00
«Не надо дурью маяться»: актриса Титова призвала женщин рожать
3:40
Минфин использовал искусственный интеллект при подготовке бюджета
3:20
Егор Крид чуть не стал причиной увольнения администратора барбершопа

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
«Мне нужно забрать его»: жена пропавшего на Сахалине моряка надеется, что он жив
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака