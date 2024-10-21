«Нужно не париться»: Олег Газманов ведет нездоровый образ жизни

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 25 0

Певец Олег Газманов не собладет режим сна

«Нужно не париться»: Олег Газманов ведет нездоровый образ жизни

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

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Артисту исполнилось 73 года.

Певец Олег Газманов ведет нездоровый образ жизни. В этом он признался сам на одном из федеральных телеканалов.

В свои немалые годы артист выглядит замечательно. Сложно представить, что он не уделяет своему внешнему виду особого внимания. Несмотря на огромный карьерный опыт, певец по-прежнему тяжело переносит волнение перед выступлением. Газманов рассказал, что в эти моменты старается не задумываться о неважных вещах, чтобы тревожность не усиливалась. 

«Каждое выступление на сцене — это микростресс. Из этого я делаю вывод, что нужно не париться, ребята. А жить активно», — заявил артист.

Газманов не живет по особому режиму сна или питания. Он ложится в постель тогда, когда хочет и не отчаивается, если не может заснуть. Приемы пищи проходят схожим образом — исключительно по желанию. Певец может без зазрения совести просто пропустить ужин. При этом спорт имеет огромное значение в жизни Олега Газманова. От любимых тренировок он никогда не откажется.

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