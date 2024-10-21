Первый саммит руководителей прокурорских служб прошел в Рио-де-Жанейро

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Игорь Краснов встретился с коллегами из ЮАР, Бразилии, Сингапура, Египта и Индии.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в первом саммите руководителей прокурорских служб «Группы двадцати». Он уже провел переговоры со своим бразильским коллегой. На встрече обсудили совместную работу в сфере возврата активов преступного происхождения. Запланировано подписание новой программы сотрудничества.

«Мы двигаемся в рамках тех договоренностей и стратегического партнерства, о которых договорились лидеры наших государств. Исходя из договоренностей мы развиваем наши отношения в различных сферах, в том числе в сферах экономили и в правоохранительной сфере», — отметил генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Также Краснов встретился с коллегами из ЮАР, Сингапура, Египта и Индии. Основные темы переговоров — наращивание межведомственного взаимодействия и обмен опытом.

Также в повестке — вопросы международного сотрудничества по противодействию организованной преступности, в частности, торговле людьми, киберпреступности, экологическим преступлениям, а также противоправному использованию искусственного интеллекта.

По итогам саммита участники утвердят декларацию руководителей прокурорских служб «Группы двадцати».

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