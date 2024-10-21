В Санкт-Петербурге завершился фестиваль корги

Корги-горыныч, хвостатый гарри-поттер и лохматый царевич… В Санкт-Петербурге самые милые и дружелюбные создания на свете — корги — собрались на одной площадке и устроили настоящий карнавал.

В этом году прийти на фестиваль четвероногие должны были в костюмах героев сказок и фильмов. И хозяева постарались для своих питомцев. По красным дорожкам дефилировали не только принцы и принцессы, но еще и драконы, укротить которых можно было разве что изрядной порцией почесывания.

Не такой милый, но не менее красочный фестиваль, а точнее парад, прошел в столице Чили Сантьяго. На нем, в преддверии празднования Хэллоуина, собрались зомби, вампиры и оборотни. 5-tv.ru писал, что жуткая традиция берет свое начало в 2001 году. В этот день местные жители веселятся, ни в чем себе не отказывая. К тому же, мероприятие также стало отличной возможностью проявить свои творческие способности в полной мере, ведь готовый костюм купить могут не все, зачастую наряд создается именно вручную.