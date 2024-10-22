«Табличка с предупреждением»: в каких случаях могила может быть признана бесхозной

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 37 0

Юрист Ахметзянова: заросшую могилу без опознавательных знаков могут уничтожить

«Табличка с предупреждением»: в каких случаях могила может быть признана бесхозной

Фото: 5-tv.ru

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Власти или администрация кладбища имеют право эксгумировать останки и перенести их в другое место. Однако для этого нужны основания.

Власти могут признать могилу бесхозной и перенести останки в другое место, если там нет опознавательных знаков и за ней никто не ухаживает. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала юрист Алина Ахметзянова.

В таких случаях составляется акт осмотра, где указывается состояние захоронения.

«Обычно на таком захоронении устанавливается табличка с предупреждением о том, что могила может быть признана бесхозной, если в течение установленного срока не будут приняты меры по ее восстановлению. Этот срок может варьироваться, но зачастую составляет от одного до трех лет», — уточнила эксперт.

За этот период власти должны попытаться найти родных, например, через архивные кладбищенские записи, и связаться с ними, уведомить о ситуации и дать тем время на приведение могилы в порядок. Если родственники не обнаружатся, то составляется повторный акт осмотра, администрация кладбища признает захоронение бесхозным, останки эксгумируются и переносятся в специально отведенное для таких целей место.

При этом в некоторых случаях убрать такое захоронение можно гораздо быстрее. Делается это через суд.

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