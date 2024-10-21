Не суйте туда пальцы: чем для детей опасна привычка ковырять в носу

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 39 0

Терапевт Чиркова: ковыряние в носу может грозить ребенку бактерией пневмококком

Не суйте туда пальцы: чем для детей опасна привычка ковырять в носу

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Повреждение слизистой всего лишь одна из проблем.

Опасная пневмококковая инфекция может грозить ребенку и взрослому при ковырянии в носу. При этом подобная привычка носит психологический характер. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова.

«Очень деликатно надо бороться с этой привычкой у детей: не пугать, не ругать, не смеяться и не наказывать», — предупредила специалист.

Врач-терапевт пояснила, что ковыряние в носу может не только повредить слизистую, но и поспособствовать снижению иммунитета вместе с занесением различных инфекций. Чиркова уточнила, что бактерия пневмококк одна из наиболее опасных, которую можно заполучить при ковырянии в носу. Причем риск заразиться ей крайне высок, добавила врач.

Утренняя и вечерняя гигиена носовых ходов с использованием теплой воды поможет убрать скопления слизи или образовавшихся корочек. Игрушки-антистресс также отвлекут ребенка от ковыряния в носу, так как это именно психологическая проблема, подчеркнула врач. Чиркова посоветовала не тянуть с этой проблемой у ребенка и сразу обратиться родителям к психотерапевту.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ковыряние в носу связано с развитием болезни Альцгеймера у взрослого человека.

+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
96.09
-0.33 104.40
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:24
«Провоцирует и перегружает»: врач опровергла миф об исключительной пользе мясной диеты
20:02
Погода холодная, прием теплый: как в Казани встретили делегации участников саммита БРИКС
19:40
Опережая инфляцию: где в РФ быстрее всего растут зарплаты
19:18
Новейшие биотехнологии обсудили на международном форуме в Москве
19:08
В Ленобласти и Карелии появился новый туристический маршрут «Энергия Ладоги»
19:06
Не суйте туда пальцы: чем для детей опасна привычка ковырять в носу

Сейчас читают

Гагаузия выходит? Население автономии сказало «Нет» евроинтеграции и Санду
Суд расторг брак Сергея Шнурова с четвертой женой
«Кэш-машина»: кто и для чего на самом деле создал ВОЗ
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака