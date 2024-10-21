«Подсунут что угодно»: какие стикеры Telegram могут заразить смартфон вирусом

IT-эксперт Геллер: Telegram-стикеры с пиратских сайтов могут содержать вирусы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Следует быть бдительными при использовании сторонних сайтов.
Наборы стикеров для мессенджера Telegram, которые доступны для скачивания на сторонних пиратских сайтах, могут иметь вирусы. Об этом рассказал IT-эксперт Артем Геллер в беседе с NEWS.ru.
«Если вы ищете на стороннем пиратском сайте, вам могут подсунуть все что угодно, включая вирусы», — предупредил он.
При этом можно не переживать, если стикеры скачиваются в самом приложении Telegram.
Прежде пользователей Telegram предупредили о новой схеме мошенничества. Как оказалось, злоумышленники стали рассылать вирусы, маскируя их под фотографии. Их жертвами становятся владельцы девайсов на базе операционной системы Android.
В МВД призвали пользователей ни в коем случае не скачивать такие файлы.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме назвали три признака зараженного вирусами приложения. Они могут маскироваться под безобидные программы, в том числе игры.
Читайте также
65%
-0.73 104.86
-0.90
Нашли ошибку?