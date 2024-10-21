«Подсунут что угодно»: какие стикеры Telegram могут заразить смартфон вирусом

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

IT-эксперт Геллер: Telegram-стикеры с пиратских сайтов могут содержать вирусы

«Подсунут что угодно»: какие стикеры Telegram могут заразить смартфон вирусом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV

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Следует быть бдительными при использовании сторонних сайтов.

Наборы стикеров для мессенджера Telegram, которые доступны для скачивания на сторонних пиратских сайтах, могут иметь вирусы. Об этом рассказал IT-эксперт Артем Геллер в беседе с NEWS.ru.

«Если вы ищете на стороннем пиратском сайте, вам могут подсунуть все что угодно, включая вирусы», — предупредил он.

При этом можно не переживать, если стикеры скачиваются в самом приложении Telegram.

Прежде пользователей Telegram предупредили о новой схеме мошенничества. Как оказалось, злоумышленники стали рассылать вирусы, маскируя их под фотографии. Их жертвами становятся владельцы девайсов на базе операционной системы Android.

В МВД призвали пользователей ни в коем случае не скачивать такие файлы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме назвали три признака зараженного вирусами приложения. Они могут маскироваться под безобидные программы, в том числе игры.

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«Подсунут что угодно»: какие стикеры Telegram могут заразить смартфон вирусом

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