«Кэш-машина»: кто и для чего на самом деле создал ВОЗ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 43 0

Президент НИЦ Ковальчук назвал ВОЗ «созданной Рокфеллером кэш-машиной»

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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И почему главная цель организации — не здоровье людей, а нечто куда более материальное?

Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) создал американский миллиардер Дэвид Рокфеллер с целью заработать деньги. С таким заявлением выступил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на II Международном форуме природоподобных технологий.

«World Health Organization (ВОЗ — Прим. ред.) — это не организация, которая следит за здоровьем. Это организация, которая изначально создана для того, чтобы взять под контроль состояние здоровья, так сказать, в разных частях мира — раз. И второе — это кэш-машина, созданная Рокфеллером для зарабатывания денег», — сказал Ковальчук.

Глава института подчеркнул, что ВОЗ занимается регулированием рынка, тем самым позволяя зарабатывать фармацевтическим компаниям. Например, организация устанавливает нормы показателей человеческого организма и, если врачи видят отклонение, то выписывают какие-то препараты, принося таким образом прибыль фармацевтическим и страховым компаниям.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВОЗ озабочена возникновением лихорадки Марбург в Руанде, расположенной в Восточной Африке. Организация опасается, что вирус может распространиться и в соседних странах — Демократической Республике Конго (ДРК), Танзании и Уганде.

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