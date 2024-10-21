Больше 15 километров на носилках: сотрудники МЧС спасли туристку в горах Приморья

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Сотрудники МЧС спасли 54-летнюю туристку в горах Приморья

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Женщине стало плохо во время экскурсии.

Группа туристов, из которой несколько человек не смогли самостоятельно спуститься с горы Ливадийская в Приморье, не зарегистрировала свой маршрут. И это грубейшее нарушение техники безопасности чуть было не стоило жизни.

В субботу 54-летней женщине стало плохо, и она не была в состоянии продолжить путь. Вместе с ней остался брат, а вот остальные участники экскурсии ждать их не стали.

Застрявших на склоне людей обнаружили уже другие проходящие мимо туристы. Установили палатку и оказывали первую помощь до прибытия спасателей. Они добрались до места только на следующий день и эвакуировали пострадавшую на носилках. Пронесли более 15 километров. У женщины сильное обморожение. Она находится под присмотром врачей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что моряк рассказал о своем спасении с перевернувшегося судна на Сахалине.

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