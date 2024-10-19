«Сломя голову несся»: моряк рассказал о своем спасении с перевернувшегося судна на Сахалине

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 946 0

Моряк Грибачев рассказал, как спасался с опрокинувшегося судна на Сахалине

Фото, видео: Telegram/Официальный телеграм-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры/dvtproc; 5-tv.ru

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По словам члена экипажа корабля, все произошло за считанные минуты.

Один из выживших при опрокидывании грузового суда на Сахалине Иван Грибачев рассказал 5-tv.ru историю своего спасения.

Во время инцидента мужчина нес вахту в машинном отделении, которое находится в самом низу судна. Когда Грибачев заметил, что корабль начинает крениться, он незамедлительно покинул его.

«Я сломя голову несся с парохода, просто уже покидал его. Потому что у меня не было времени, чтобы взять спасательные средства. Это все произошло буквально в считанные секунды. Буквально секунд 20, и я уже был в воде, которая была шесть градусов на тот момент. Очень холодно», — рассказал Грибачев.

Из-за невыносимого холода в воде, мужчина начал грести обратно к судну, которое к тому времени уже перевернулось. Грибачев принял правильное решение — он забрался на корабль, что и спасло ему жизнь.

«Это меня и спасло, что он сразу не погрузился под воду, и у меня хватило сил забраться на него. Силы, конечно, покидали меня, но стремление к жизни превзошло», — добавил мужчина.

Мужчина также выразил благодарность медработникам и спасателям, которые после спасения отогрели его, напоили чаем с домашним клубничным вареньем и выдали теплую сухую одежду.

Об опрокидывании грузового судна стало известно утром 18 октября. На борту находились семь членов экипажа, трое из них спаслись сразу. В результате происшествия два человека погибли. Поиски остальных продолжаются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее, писал 5-tv.ru, жена выжившего при опрокидывании судна на Сахалине рассказала о трагедии.

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