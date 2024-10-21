Более 260 боевиков и 16 единиц бронетехники: успехи армии РФ в Курской области за сутки

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 24 0

ВСУ за сутки потеряли более 260 боевиков в Курской области

Более 260 боевиков и 16 единиц бронетехники: успехи армии РФ в Курской области за сутки

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Курская область Спецоперация

Операция по вытеснению националистов с территории России продолжается.

Армия России продолжает вытеснять Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области. По данным Минобороны РФ, за сутки в регионе противник потерял более 260 боевиков и военную технику.

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, боевая машина пехоты и 13 боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

В частности, подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения наступательных действий нанесли поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Колмаков, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное. Также наши бойцы отразили контратаку противника в Новоивановке.

Поражение ВСУ нанесено в районах следующих населенных пунктов: Агроном, Александрия, Волфино, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кремяное, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня и Свердликово.

Вместе с тем нанесены удары по районам сосредоточения украинских боевиков в Сумской области и резервам ВСУ в населенных пунктах Басовка, Веселовка, Журавка, Катериновка, Новенькое, Рогозное и Ходино.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 25 420 боевиков. Также была уничтожена военная техника, в том числе 169 танков, 84 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 977 бронированных машин, 664 авто, 216 артиллерийских оружий, 52 станции РЭБ, 38 пусковые установки РСЗО и девять ЗРК, а еще пять транспортно-заряжающих машин.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики Украины и производству беспилотников. Также был нанесен удар по пункту дислокации наемников.

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