ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики Украины и производству беспилотников

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 35 0

Также был нанесен удар по пункту дислокации наемников.

ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики Украины и производству беспилотников

Фото: Zuma\TASS/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские силы нанесли поражение объектам энергетики Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства беспилотников. О ходе спецоперации рассказали в ежедневном брифинге в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Российские силы наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в районе Кременских лесов сорвана контратака боевиков ВСУ.

Тема:
Спецоперация
21 окт
«Погибнут тысячи»: Запад может готовить новую провокацию в Киевской области
21 окт
«Как собак привезли»: пленный боевик рассказал об отношении командования ВСУ
21 окт
В дыму сражений: в районе Кременских лесов сорвана контратака боевиков ВСУ
21 окт
Истребитель Су-35С прикрывает работу бомбардировщика Су-34. Лучшее видео из зоны СВО
21 окт
Артиллеристы застали пехоту ВСУ врасплох. Лучшее видео из зоны СВО
20 окт
«Мирная сделка»: Залужный допустил уступку РФ территорий ради урегулирования конфликта
20 окт
Более 310 боевиков, две станции РЭБ «Анклав»: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
20 окт
ВС РФ ударили по местам запуска и цехам производства беспилотников ВСУ
20 окт
Четыре человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Нижегородской области
20 окт
Российские войска освободили шесть населенных пунктов за неделю в зоне СВО
+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:44
«Погибнут тысячи»: Запад может готовить новую провокацию в Киевской области
12:30
На СТС Kids запустят анимированного переводчика жестов для глухих детей
12:16
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики Украины и производству беспилотников
11:54
«Как собак привезли»: пленный боевик рассказал об отношении командования ВСУ
11:40
Уже на поздних стадиях: эти симптомы могут указывать на онкологию
11:26
Сборы голосов в больницах и «карусели»: как прошли выборы и референдум в Молдавии

Сейчас читают

Гагаузия выходит? Население автономии сказало «Нет» евроинтеграции и Санду
Празднуем единство: кому в ноябре 2024 положены дополнительные выходные
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака