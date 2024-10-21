«Следуйте простым советам»: как уберечь себя от пневмонии

Пульмонолог Королева: пневмония является осложнением ОРВИ или гриппа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV
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В холодную погоду очень просто подхватить вирус. Пульмонолог рассказала, что поможет предотвратить заболевание.
Чтобы избежать осложнений в виде пневмонии в период ОРВИ или гриппа, следует соблюдать гигиену и избегать мест скопления людей. Об этом рассказала врач-пульмонолог Анна Королева в беседе с агентством URA.RU.
«Пневмония часто возникает как осложнение на фоне обычной ОРВИ или гриппа, если вовремя не пролечить их. Чтобы защитить себя от пневмонии, следуйте простым советам: мойте руки водой с мылом как можно чаще, особенно после кашля или чихания, перед едой и по возвращению домой», — сказала эксперт.
По словам Королевой, закрывая рот при кашле или чихании, следует использовать салфетки вместо рук. Также необходимо хорошо питаться, заниматься физкультурой, гулять на свежем воздухе и одеваться по погоде.
Помимо этого, пульмонолог порекомендовала сделать прививку от гриппа, проветривать помещение и, по возможности, избегать контакта с заболевшими. Это также касается большого скопления людей. При походе в магазин или поликлинику лучше всего надевать маску.
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