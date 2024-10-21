«Следуйте простым советам»: как уберечь себя от пневмонии

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 17 0

Пульмонолог Королева: пневмония является осложнением ОРВИ или гриппа

«Следуйте простым советам»: как уберечь себя от пневмонии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В холодную погоду очень просто подхватить вирус. Пульмонолог рассказала, что поможет предотвратить заболевание.

Чтобы избежать осложнений в виде пневмонии в период ОРВИ или гриппа, следует соблюдать гигиену и избегать мест скопления людей. Об этом рассказала врач-пульмонолог Анна Королева в беседе с агентством URA.RU.

«Пневмония часто возникает как осложнение на фоне обычной ОРВИ или гриппа, если вовремя не пролечить их. Чтобы защитить себя от пневмонии, следуйте простым советам: мойте руки водой с мылом как можно чаще, особенно после кашля или чихания, перед едой и по возвращению домой», — сказала эксперт.

По словам Королевой, закрывая рот при кашле или чихании, следует использовать салфетки вместо рук. Также необходимо хорошо питаться, заниматься физкультурой, гулять на свежем воздухе и одеваться по погоде.

Помимо этого, пульмонолог порекомендовала сделать прививку от гриппа, проветривать помещение и, по возможности, избегать контакта с заболевшими. Это также касается большого скопления людей. При походе в магазин или поликлинику лучше всего надевать маску.

Ранее 5-tv.ru сообщил, в каком случае с насморком нужно идти к врачу.

+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
96.09
-0.33 104.40
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:20
«Следуйте простым советам»: как уберечь себя от пневмонии
22:58
Более 20 неопознанных летающих объектов заметили вблизи спутника Intelsat-33e
22:36
Умер солист группы Iron Maiden Пол Ди’Анно
22:14
Шестой дополнительный: в систему ЕГЭ планируют ввести экзамен по арабскому языку
21:52
«Была величайшая страна»: Ковальчук призвал изучать историю СССР
21:30
Полезные свойства: от каких видов онкологии защищает зеленый чай

Сейчас читают

Гагаузия выходит? Население автономии сказало «Нет» евроинтеграции и Санду
Подальше от горе-мамаши: что станет с брошенной в туалете в Турции малышкой
«Если повезет»: Джон Шиптон рассказал о своих культурных планах в России
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака