Залужный выпускает книгу о конфликте на Украине

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Бывший главнокомандующий ВСУ назвал первую часть трилогии «Моя война».

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ukrainian Presidential Press Off; 5-tv.ru

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Пока Великобритании нужна Украина, ей будут прощать все. В Лондоне даже сделали вид, что не заметили книгу бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Сегодня стало известно, что в печать пойдет его произведение под названием «Моя война». Тут Залужный либо провоцирует, либо откровенно подражает мемуарам одного печально известного немецкого деятеля первой половины 20 века. Догадались, о ком речь?

Известно, что Залужный написал первую из трех книг о войне — об этом пишут СМИ. Издание вскоре появится в магазинах, а Залужный уже работает над второй частью. Две следующие книги из трилогии называются «Наша война» и «Их война».

В книге экс-главнокомандующий описывает разные периоды своей жизни, начиная с детства и заканчивая 24 февраля 2022 года — датой начала спецоперации по освобождению Донбасса.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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