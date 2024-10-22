«Нигде не удержится»: отец Жанны Фриске назвал Дмитрия Шепелева скандалистом

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 18 0

Отец Жанны Фриске связал невостребованность Шепелева со скандальным характером

«Нигде не удержится»: отец Жанны Фриске назвал Дмитрия Шепелева скандалистом

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Шоумен, по его мнению, обладает тяжелым характером.

Отец умершей певицы Жанны Фриске Владимир связал невостребованность телеведущего Дмитрия Шепелева с его скандальным поведением. Об этом портал Абзац.

Карьера Шепелева не задалась. Его то и дело увольняют из различных проектов. Долго шоумен нигде не задерживался. По словам Фриске, вся проблема заключается в характере Шепелева. Бывший избранник его покойной дочери неоднократно проявлял свои негативные стороны.

«Шепелев никогда нигде не удержится. Ему путь везде закрыт. Очевидно, что он скандальный человек, который не может ужиться вообще ни с кем. У него даже друзей нет», — заявил Фриске.

Отец певицы также подчеркнул, что Шепелев систематически меняет свою политическую позицию, исходя из наибольшей выгоды в моменте. Телеведущий то поддерживает Украину, то просится на российские федеральные телеканалы.

Последним его появлением на экранах в России было шоу «В кругу друзей». Шепелев проработал там год, но не вызвал интереса публики, хотя формат передачи был весьма успешным. В итоге его уволили.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Наталья Фриске опубликовала последнее фото с сестрой.

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