Ирландия заморозила российские активы на сумму 1,9 миллиарда евро

В Ирландии заморожены российские активы почти на два миллиарда евро. Также заблокированы счета нашего посольства в Дублине. Да и, в целом, работа дипмиссии сопровождается трудностями. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал посол России в Ирландии Юрий Филатов.

Он добавил, что отношения между странами пришли к нынешнему уровню по инициативе Дублина, который во всем поддерживает Украину и проводит враждебную антироссийскую политику.

На данный момент возобновление более конструктивного диалога невозможно.

«Руководство Ирландии поддержало последовательно все пакеты антироссийских санкций Евросоюза в связи с Украиной и, более того, выступает за их наращивание». Но ирландский народ мы враждебным не считаем. Здесь большой диапазон мнений и по поводу украинского конфликта, и по поводу того, как Ирландия должна себя позиционировать», — говорит Юрий Филатов.

А на фоне замороженных политических отношений катастрофически упал и торговый оборот между Ирландией и Россией. Данных за 2024 год еще нет, но в прошлом году он просел сразу на 20% или примерно на два миллиарда долларов. Хотя ранее Ирландия активно закупала нашу нефть и нефтепродукты. Теперь это делается уже не напрямую, а через посредников и в значительно меньших объемах.