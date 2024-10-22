Ряд производителей сливочного масла сокращает производство продукта

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Дефицита в магазинах не ожидается, но цены вырастут.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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В российских магазинах может уменьшиться ассортимент сливочного масла. Как выяснили «Известия», некоторые производители, в том числе и достаточно крупные, начали уведомлять торговые сети, что сокращают производство или останавливают отгрузки.

Ситуация связана с сокращением запасов сырья и его низким качеством, а также с постоянно растущими издержками. Пока недостатка этого продукта в магазинах не наблюдается, а в Минсельхозе заверили, что российский рынок маслом обеспечен полностью.

Производители убеждают, цена на масло не может быть низкой. На одну маленькую пачку надо около восьми литров молока. Чтобы сделать килограмм сливочного масла, уже понадобится от 25 до 40 литров молока. Даже если прикинуть, что оптовая цена литра 40 рублей, то получается не меньше тысячи рублей за килограмм сливочного масла.

Минимум. В реальности цена куда выше. Торговые сети не стесняются накручивать свою наценку до 70%. Антимонопольщики уже начали работу в регионах по выявлению необоснованного повышения цен, все-таки товар социально значимый.

Ранее 5-tv.ru писал, какие продукты россияне покупают чаще всего.

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