Не только хлеб и соль: какие продукты россияне покупают чаще всего

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 32 0

Аналитики: самым популярным продуктом у россиян оказались куриные яйца

Не только хлеб и соль: какие продукты россияне покупают чаще всего

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Аналитики провели исследование и пришли к интересным выводам.

Соль и куриные яйца оказались самыми популярными продуктами у россиян. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на результаты исследования. Аналитики изучили 30 тысяч рецептов и на их основе составил ТОП самых востребованных продуктов.

Так, тройку лидеров после соли и яиц замыкает сахар. Четвертое место занимает растительное масло, потом пшеничная мука, а последние пять из десяти позиций: черный перец, сливочное масло, лук, морковь и чеснок. При этом исследователи выделили победителей и среди отдельных категорий.

Например, курица оказалась самым популярным ингредиентом в категории «мясо и субпродукты». Единоличным лидером в «овощах, зелени и фруктах» стал лук. Примечательно, что в категории «молочные продукты и яйца» первое место заняло сливочное масло, а не лидер общего рейтинга.

Всего в одном из 30 тысяч рецептов в составе хлеба на пшеничной основе оказался — лен. Среди других наиболее редких ингредиентов появилось, например, масло на его основе, соевая спаржа, березовые почки и птитим.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, почему в России так подорожало сливочное масло и когда оно подешевеет.

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