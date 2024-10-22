Пора переобуваться: когда менять резину на зимнюю

Среднюю стоимость услуг по шиномонтажу оценивают в восемь тысяч рублей в 2024 году.

Если верить синоптикам, зима на европейской территории России наступит в этом году позже обычного. Так, в столичном регионе холода придут с опозданием на 20 дней. Снег выпадет не раньше конца ноября. Именно на это время автоэксперты прогнозируют ажиотажный спрос на услуги шиномонтажа. Но задуматься о смене летней резины на зимнюю необходимо уже сегодня. При какой температуре оптимально переобувать шины? А главное — чем рискуют водители, которые тянут до заморозков? Разбирался корреспондент «Известий» Максим Бажанов.

День жестянщика во всей его красе. Так бывает, когда не задумываешься о смене резины вовремя. А это одна из обязанностей автомобилистов, заботящихся о безопасности, своей и окружающих.

Автолюбитель Дмитрий Титов, к примеру, всегда меняет летние шины на шипованные.

«Для меня все-таки основной сигнал — это не первый снег, как для многих. Я смотрю на температуру на ночную. Если температура ночная падает ниже нуля. Все — я уже стараюсь записаться, чтобы переобуться до первого снега», — говорит Дмитрий.

Первых заморозков ждет и большинство других водителей. В автосервисы за заменой резины пока обращаются только самые осторожные. Спрос на услугу взлетит с первым снегом.

«Это реально тяжело. Это сутками не попасть на шиномонтаж. Приходится искать другие шиномонтажи, ездить в другие районы, кого-то обзванивать… В общем, всегда большая проблема. Очень не рекомендую с ней столкнуться», — советует Илья Плисов, член правления Союза автосервисов.

Шиномонтаж в этом году подорожал. К примеру, комплекс — хранение, балансировка и установка шины на 16-е колеса — в среднем обойдется водителю дороже восьми тысяч рублей. На 19-е — 11 тысяч. Если зимняя резина стоит на втором комплекте дисков и не требует балансировки — услуга стоит дешевле примерно на три тысячи рублей.

Автоэксперты рекомендуют менять шины на зимние при устоявшихся пяти-семи градусов тепла. Говорят — это температура воздуха, при которой летняя покрышка начинает дубеть из-за жесткого состава резиновой смеси. Сцепление с дорогой при таких условиях у колеса теряется, снижается управляемость автомобиля и увеличивается его тормозной путь.

«У зимней резины сильно изрезанные блоки — пресловутые ламелии. Ламелии двигаются между собой, разогревают резину и когда идет сложный участок смешенного цикла — снег, лед — более совершенный рисунок с ламелиями позволяет пройти этот участок проще», — отмечает Анастасия Тишина, эксперт по автомобильным шинам.

Стоит обращать внимание не только на температуру, но и на состояние зимней резины. Минимальная высота протектора должна быть четыре миллиметра — независимо от типа шин, шипованная она или фрикционная, то есть, «липучка». Кстати, на какой из этих резин лучше провести зиму — вечный спор водителей. Автолюбитель Лев Барков, например, против шипов.

«Они вылетают и портят асфальт, и так далее. Потом каждую весну сами же ругаемся кто ж нам асфальт весь разбил. Липучки они в городе более удобные. На небольшие расстояния, когда дороги более менее хорошо чистятся и нет снежных и ледяных накатов, они себя показывают», — говорит Лев.

Эксперты с водителем солидарны. И развеивают один из самых популярных мифов, что шипованная резина лучше держит зимнюю дорогу. Она действительно лучше на снегу и на льду. Но в городе асфальт, как правило, чистится.

«Поймать момент, когда шипы будут работать по льду довольно трудно, а значит — они какое-то время в начале сезона, какое-то время в конце, а может и в середине работают по асфальту. И действуют они как фреза на асфальт, выбивая соответственно канавку на дороге в виде колеи» — поясняет автоэксперт Дмитрий Попов.

Водителям стоит помнить главное — ни один комплект зимней резины не дает сто процентной гарантии безопасности. Поэтому эксперты советуют осенью и зимой менять манеру езды. Управлять машиной плавно и не выполнять резких маневров. И ориентироваться по скорости не только на знаки, но и на интенсивность движения, дорожные и погодные условия. Об этом написано и в ПДД.