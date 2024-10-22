«Крайне стыдно»: сестра Болгар заявила, что та не приехала на похороны матери

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

Ирина Болгар не приехала на похороны матери и заблокировала родную сестру

«Крайне стыдно»: сестра Болгар заявила, что та не приехала на похороны матери

Фото: Instagram*/missbolgar

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Ирина не стала интересоваться подробностями семейной трагедии и как-либо помогать с похоронами.

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, не приехала на похороны родной матери в прошлом году. Об этом рассказала ее младшая сестра Мария во время программы на одном из федеральных каналов.

«С Ирой я не общаюсь лет десять», — ответила женщина.

Бывшая возлюбленная Дурова заблокировала свою сестру в социальных сетях. Она также не приехала на похороны матери, которая умерла год назад, хотя все знала. И не стала как-то материально помогать.

По словам родственницы, Ирина внешне и по характеру очень похожа на своего отца Владимира, который много лет судился со своей бывшей женой. Причиной разборок после развода были квартира и ветхий дом в Санкт-Петербурге.

Местные жители вспоминали Владимира Болгар, как человека неприятного. К слову, он умер в 2022 году, его могилой тоже никто не занимается. Ни старшие дети от первой семьи, ни младший сын от второй.

Мария подчеркнула, что ей все равно на жизнь своей сестры. И ей «крайне стыдно» за то, что она вытворяет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Болгар ответила Кудрявцевой, осудившей ее скандал с Дуровым.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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