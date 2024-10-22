Расстрелы и грабежи: Краснов рассказал на G-20 о зверствах ВСУ в Курской области

Наказание должны понести и иностранные журналисты, которые героизируют действия украинских боевиков.

Проникшие на территорию Курской области боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали мирных жителей и грабили их дома. Об этом генпрокурор России Игорь Краснов рассказал на полях саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро.

«Кто не знает, сообщаю — вторжение сопровождалось расстрелами мирного населения, разграблением домов, социальных и торговых объектов, другими актами насилия и варварского поведения», — цитирует заявление Краснова ТАСС.

Он также отметил, что пробравшиеся на территорию РФ вместе с ВСУ иностранные журналисты размещали в публичном пространстве материалы, которые «оправдывают и героизируют» деятельность украинских националистов. Краснов напомнил, что против них в России возбуждены уголовные дела, которые сейчас расследуют правоохранители.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ удерживают несколько десятков человек в подвале в Судже.