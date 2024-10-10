«Дети и старики»: ВСУ удерживают несколько десятков человек в подвале в Судже

К счастью, некоторым пленникам все же удалось сбежать.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) удерживают в подвале школы-интерната в курской Судже несколько десятков человек. Об этом глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил в беседе с РИА Новости.

«Возраст людей, удерживаемых в школе-интернате, абсолютно разный, начиная от детей 14 лет и заканчивая стариками 85 лет. Там сейчас находятся порядка 40 человек. Как они получают питание — <…> в основном то, что сами находят в магазинах, которые еще не совсем разграбленные, по другим домам», — рассказал Богачев.

По его словам, боевики выпускают мирных граждан из подвала в период с 09:00 до 17:00, однако покидать город им строго запрещено. Нескольким пострадавшим все же удалось сбежать от националистов — они и сообщили, что людей удерживают в плену.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ создали подобие концлагерей в российском приграничье.