«Ужасная смерть»: журналистка Клокова выразила соболезнования близким Паперной

Тело погибшей было обнаружено в номере отеля в Ташкенте.

Погибшая журналистка Инесса Паперная была великолепным профессионалом и очень добрым человеком. Об этом ее бывшая коллега Лада Клокова заявила в беседе с 5-tv.ru.

Вместе они работали в изданиях «BusinessWeek Россия» и «Профиль».

«Ужасная, конечно, смерть. Совершенно неожиданная, в это просто невозможно поверить», — отметила Клокова.

По ее словам, Паперная была очень отзывчивым и добрым человеком. Журналистка не смогла припомнить ни одного случая, при котором покойная с кем-нибудь ругалась бы.

«Это огромное потрясение. Даже поверить очень сложно в то, что такое могло произойти. Инесса была отличным товарищем и самое главное, она была великолепным профессионалом. Я не помню, чтобы хоть с чем-то, с каким-то редакционным заданием она не справилась», — подчеркнула собеседница.

Клокова выразила свои соболезнования близким Паперной, в особенности ее сыну и матери.

О смерти Инессы Паперной стало известно 22 октября. Вместе с ее спутником она была обнаружена в номере гостиницы в Ташкенте. Позже в соседнем номере обнаружили еще одного погибшего. Предположительно, смерть трех человек наступила по причине «отравления неустановленной этиологии». На время следственных действий гостиницу закрыли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Паперная могла умереть от отравления газом, которым в отеле чистили бассейн.