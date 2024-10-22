В гостинице Ташкента нашли тело российской журналистки Инессы Паперной

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Евгения Романова
Евгения Романова 100 0

Xabar.uz: российская журналистка Инесса Паперная умерла в гостинице Ташкента

В гостинице Ташкента нашли тело российской журналистки Инессы Паперной

Фото: из открытых источников

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Организована проверка по данному инциденту.

Тело российской журналистки Инессы Паперной нашли в гостинице Ташкента. Об этом сообщил узбекский портал Xabar.uz.

Все случилось в ночь на понедельник, 20 октября. Сотрудники гостиницы не могли связаться с Паперной и решили выломать дверь в ее номер. Когда они попали внутрь, обнаружили бездыханное тело девушки.

Организована проверка по данному инциденту. Согласно одной из версий, журналистка умерла из-за отравления болотным газом, который использовался во время чистки бассейна. Вещество в результате испарения могло проникнуть в помещение через систему вентиляции.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов в Telegram-канале сообщил, что по факту смерти 47-летней Паперной и еще других двух лиц возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется следствие.

РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру Узбекистана передает, что Паперная находилась в номере со своим возлюбленным. Мужчина тоже умер. Их тела отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции похоронили погибшую россиянку. Тело Маргариты Караджи нашли спустя почти неделю после пропажи в ореховой роще на севере страны.

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