Рич даст концерт в московском клубе

Музыкант Ричард Семашков, выступающий под псевдонимом Рич выступит с концертом в Москве. Выступление состоится 12 ноября в столичном клубе «16 Тонн» и совпадет с 33-м днем рождения популярного артиста.

«Свой тридцать третий день рождения Рич решил провести вместе со своими слушателями и определенно он не намерен их разочаровать. А значит, в программе концерта будут и любимые треки, и премьеры, и сюрпризы», — сообщили на сайте заведения.

К слову, концерт музыканта приурочен к выходу его нового альбома, который получил название «Эпизоды». Хотя, судя по плодотворности певца, который к концу 2024 года создал огромное количество самого разнообразного музыкального контента, поклонники гадают, чем еще порадует их кумир во время ноябрьского выступления.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ник Джонас из Jonas Brothers был вынужден прервать концерт из-за угрозы. Группа сейчас находятся в большом туре. В Чехии во время исполнения одного из треков Джонас внезапно пригнулся и сбежал вниз со сцены, подав сотрудникам безопасности определенный знак. Как оказалось, причиной беспокойства артиста стала лазерная указка. Один из поклонников принес с собой на концерт неразрешенное устройство и направил его луч на певца, тем самым вызвав панику.