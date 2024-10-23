Богатая наследница: звезда сериала «Постучись в мою дверь» Бюрсин больше не одинок

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Актер Керем Бюрсин может встречаться с внучкой миллиардера Сакипа Сабанджи

Богатая наследница: звезда сериала «Постучись в мою дверь» Бюрсин больше не одинок

Фото: www.globallookpress.com/Philippe Farjon

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Кто стал новой избранницей популярного турецкого актера?

Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» актер Керем Бюрсин больше не одинок. В интервью блогеру Бирсен Алтунташ ее YouTube-канале актер признался, что влюблен и очень счастлив.

При этом имя своей новой возлюбленной артист не назвал. Однако пользователи Сети провели собственное расследование и выяснили, что речь идет о внучке миллиардера Сакипа Сабанджи.

Девушку зовут Мелиса Тапан. Ей 31 год. Она — наследница легендарного турецкого бизнесмена, и сама является предпринимателем. Эта семья считается одной из самых влиятельных в стране.

«Я очень счастлив и чувствую, что моя жизнь стала ярче. Наши отношения начались очень хорошо», — признался 37-летний Бюрсин.

Новая возлюбленная Бюрсена Мелиса Тапан. Instagram*/melisasabancitapan

Прежде артист встречался со своей партнершей по сериалу «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Экранная любовь быстро переросла в настоящую, однако в марте 2022 пара разошлась. Примечательно, что сейчас актриса состоит в отношениях с двоюродным братом новой возлюбленной Бюрсина Хаканом Сабанджи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем турецкий актер Бурак Озчивит обидел преданных поклонниц в Петербурге.

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