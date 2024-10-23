«Активно размножается»: почему появляется аллергия на опавшую листву

Не стоит собирать осенние букеты и делать гербарии.

Опавшие осенние листья являются идеальной средой для размножения плесени — главного аллергена. Она вызывает симптомы, которые часто путают с обычной простудой. Об этом рассказала заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, аллерголог-иммунолог Анна Усачева в беседе с изданием Газета.ру.

«Она (плесень. — Прим. ред.) активно размножается там из-за перепадов температур, обильного количества осадков и высокой влажности. Вдыхание спор плесени может значительно ухудшить состояние здоровья и вызывать затрудненное дыхание, одышку и другие неприятные симптомы, которые нередко путают с обычной простудой», — объяснила Усачева.

К симптомам аллергии на плесень также относятся слезотечение, зуд в горле и кожные высыпания. Есть отличительный признак от вирусных инфекций. Важно вот что: аллергия не сопровождается повышением температуры.

В зоне риска находятся люди, страдающие от любых аллергических реакций, а также чувствительных к цветению растений. Усачева назвала меры профилактики. Их нужно соблюдать, чтобы минимизировать риск обострения заболевания. В частности, не следует собирать букеты из опавшей листвы и делать гербарии, а также фотографироваться в лесу, особенно после дождя.

Жителям частных домов нужно своевременно убирать листья со двора, при этом надевая респиратор. Также хорошим помощником станет осушитель воздуха, который поможет поддерживать влажность в помещении на уровне не более 50%. Еще одним хорошим прибором является воздухоочиститель. Вместе с тем защитные сетки на окна и двери снизят вероятность проникновения спор и пыльцы в дом. Заноса плесени в помещение удастся также избежать, если протереть обувь и помыть домашних питомцев после прогулки.

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