Уменьшение и стабилизация: российский препарат от рака успешно прошел испытания

Средство разработано на основе генно-модифицированного вируса.

Первый в России онкопрепарат, созданный на основе генно-модифицированного вируса, успешно прошел испытания. Они показали не только безопасность, но и эффективность средства в подавлении роста опухоли молочной железы.

Исследования проводились на пациентках, которые находились в терминальной стадии заболевания — буквально между жизнью и смертью. После введения препарата у большей части женщин врачи наблюдали уменьшение новообразований и стабилизацию процесса. Такой результат говорит о том, что медикамент эффективен, а значит, можно переходить ко второй фазе испытаний.

Препарат разработали ученые Новосибирского института химической биологии и фундаментальной медицины совместно с центром «Вектор» Роспотребнадзора.

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