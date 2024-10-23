Уменьшение и стабилизация: российский препарат от рака успешно прошел испытания
Российский препарат от рака успешно прошел первые испытания
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
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Средство разработано на основе генно-модифицированного вируса.
Первый в России онкопрепарат, созданный на основе генно-модифицированного вируса, успешно прошел испытания. Они показали не только безопасность, но и эффективность средства в подавлении роста опухоли молочной железы.
Исследования проводились на пациентках, которые находились в терминальной стадии заболевания — буквально между жизнью и смертью. После введения препарата у большей части женщин врачи наблюдали уменьшение новообразований и стабилизацию процесса. Такой результат говорит о том, что медикамент эффективен, а значит, можно переходить ко второй фазе испытаний.
Препарат разработали ученые Новосибирского института химической биологии и фундаментальной медицины совместно с центром «Вектор» Роспотребнадзора.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рак груди — самая распространенная форма онкологии у девушек и женщин. С целью его предупреждения врачи призывают регулярно проходить комплексные обследования. Какие симптомы могут указывать на онкологию? Специалисты перечислили основные признаки опасного заболевания.
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