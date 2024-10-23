«Это потребность»: диетолог объяснила, почему тянет на сладкое

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 43 0

Диетолог Круглова: тяга к сладкому может указывать на психологические проблемы

«Это потребность»: диетолог объяснила, почему тянет на сладкое

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

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Существует два вида причин повышенной тяги к сладкому — это диетические и психологические. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова.

К диетическим относится нерегулярность приемов пищи, когда человек долгое время находится в состоянии голода, и нехватка сложных углеводов в рационе. Они содержатся в макаронах, крупах и крахмалистых овощах, таких как картофель или батат. Если пренебрегать этими продуктами, повышается потребность в сладостях. Чтобы этого избежать, необходимо добавить сложные углеводы в рацион.

Тягу к сладкой еде также может также вызвать недостаточно вкусная пища, когда человек не получает удовольствия от основного рациона, даже если он отлично сбалансирован.

Что касается психологических причин тяги к сладкому, здесь речь идет о банальной скуке, когда появляется желание заняться чем-то приятным.

«Иногда это потребность в отдыхе, иногда — в каких-то ярких, приятных впечатлениях. Также это может быть способ справиться со скукой», — рассказывает эксперт.

Однако, по словам специалиста, такой метод малоэффективен, и он вряд ли сможет улучшить самочувствие в долгосрочной перспективе. Необходимо обратиться к специалисту, чтобы поработать над внутренним состоянием.

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