Мучительно и невыносимо: жители Киева столкнулись с острой нехваткой продуктов

Жители Киева столкнулись с острой нехваткой продуктов

Как пишет британская газета Guardian, дефицит продовольствия в Киеве достиг такого уровня, что горожане называют свою жизнь невыносимой.

«Мучительно и невыносимо: в Киеве начался дефицит продуктов», — написали западные журналисты в материале на сайте издания.

Корреспонденты издания связывают проблему с перебоями в цепочках поставок — как со стороны производителей, так и со стороны сетевых магазинов.

Лишь некоторые ритейлеры справляются с ситуацией, но только за счет резкого скачка цен. В доказательство газета публикует кадры с пустыми стеллажами.

Как пишет Guardian, украинские власти признают рост цен на продукты, но оценивают его всего в 2,5%. Однако руководители розничных сетей в беседе с журналистами назвали эту цифру заниженной как минимум вдвое.

Тем временем глава госслужбы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Анатолий Катеренчук еще в начале сентября посоветовал жителям запастись едой и водой на 7–10 дней, чтобы предотвратить ажиотаж.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Берлин будет выдвать Киеву украинцев призывного возраста.

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