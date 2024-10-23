«Подсвечиваю»: Ольгу Орлову обвинили в «склеивании» абьюзивных пар на «Доме-2»

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 20 0

Телеведущая Ольга Орлова не сводит специально звезд «Дома-2» во время съемок

«Подсвечиваю»: Ольгу Орлову обвинили в «склеивании» абьюзивных пар на «Доме-2»

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

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Поклонники добились у звезды подробностей о закулисной жизни скандальной телестройки.

Певицу и телеведущую проекта «Дом-2» Ольгу Орлову обвинил в том, что она «склеивает» абьюзивные пары на реалити-шоу. С таким заявлением выступили пользователи Сети под постами знаменитости в ее личном блоге.

Некоторые поклонники недоумевают, почему в Интернете Орлова делится хорошими советами, но на экране занимается «склейкой» скандальных пар.

Обвинения в «токсичном сводничестве» Орлова отвергла, объяснив, что каждый из участников скандальной телестройки принимает решения сам, а она лишь высказывает свое мнение, если ее попросят. Ее же задача — «подсветить ситуацию».

«Я никогда никого не „склеиваю“ и не „развожу“. У людей всегда есть выбор, как поступить, и они сами упражняются в этом. В опроснике я отвечаю, „как бы поступила я“. Это просто мой личный вариант решения проблемы», — подчеркнула артистка.

Летом экс-участник «Дома-2» также раскрыл зарплаты героев знаменитой телестройки. Одному из них деньги также вскружили голову после взлета популярности реалити-шоу.

Ранее 5-tv.ru писал, как 46-летняя Ольга Орлова ответила на слухи о третьей беременности.

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