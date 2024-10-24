Дело далеко не в Болгар: Павел Дуров раскрыл секрет своего успеха

Владелец Telegram продолжает всячески «цеплять» мать троих детей, при этом ее даже не упоминая.

Пока Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, поливает грязью знаменитость и пытается всему миру доказать, что ее действительно связывали отношения с бизнесменом, сам он не обращает внимание и продолжает рассказывать о своем успехе.

На днях Дуров дал совет людям в возрасте 20 лет и немного старше, которые хотят построить что-то великое. По его словам, они никогда не должны пить алкоголь.

«Вижу множество успешных людей, чьи жизни разрушил алкоголь. Он затуманивает разум и снижает интеллект на долгий срок. Короткий миг удовольствия оставляет за собой длительное страдание. Если вы хотите достичь чего-то сверхъестественного, вы повысите свои шансы, выбрав здоровое тело и ум», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

К слову, о своих отношениях с Дуров Болгар рассказала публике в конце лета. Она утверждала, что родила троих детей от бизнесмена. Сам Дуров слова женщины до сих пор не прокомментировал. Но Болгар это не остановило и она продолжила откровенничать. Женщина заявила, что бизнесмен позабыл об общих детях, не общается с ними и финансово не участвует в их воспитании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Павел Дуров закрутил роман, пока Ирина Болгар доказывает их связь.