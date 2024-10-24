Дело далеко не в Болгар: Павел Дуров раскрыл секрет своего успеха
Дуров назвал отказ от алкоголя секретом своего успеха
Фото: www.globallookpress.com/vk.com
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Владелец Telegram продолжает всячески «цеплять» мать троих детей, при этом ее даже не упоминая.
Пока Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, поливает грязью знаменитость и пытается всему миру доказать, что ее действительно связывали отношения с бизнесменом, сам он не обращает внимание и продолжает рассказывать о своем успехе.
На днях Дуров дал совет людям в возрасте 20 лет и немного старше, которые хотят построить что-то великое. По его словам, они никогда не должны пить алкоголь.
«Вижу множество успешных людей, чьи жизни разрушил алкоголь. Он затуманивает разум и снижает интеллект на долгий срок. Короткий миг удовольствия оставляет за собой длительное страдание. Если вы хотите достичь чего-то сверхъестественного, вы повысите свои шансы, выбрав здоровое тело и ум», — написал Дуров в своем Telegram-канале.
К слову, о своих отношениях с Дуров Болгар рассказала публике в конце лета. Она утверждала, что родила троих детей от бизнесмена. Сам Дуров слова женщины до сих пор не прокомментировал. Но Болгар это не остановило и она продолжила откровенничать. Женщина заявила, что бизнесмен позабыл об общих детях, не общается с ними и финансово не участвует в их воспитании.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Павел Дуров закрутил роман, пока Ирина Болгар доказывает их связь.
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