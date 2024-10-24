В Москве задержали экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского

Правоохранители в Москве задержали бывшего заместителя главы Минэнерго Анатолия Яновского. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Задержанные летом 2024 года фигуранты уголовного дела дали против Яновского показания. Сейчас экс-замминистра находится на допросе.

Яновский занимал должность замглавы Минэнерго России до 2021 года. После того как он ушел из ведомства, стал трудиться в администрации президента, где курировал комиссию по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти задержан депутат Всеволожского района за поджог дома конкурентки на выборах. По версии следствия, мужчина испытывал неприязнь к своей коллеге из-за ее участия. Действовал депутат с сообщниками. По адресам их проживания уже провели обыски.