«Важно осознавать»: почему Германия не хочет видеть Украину в НАТО

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Шольц: Украина не может вступить в НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил невозможность вступления Незалежной в альянс.

Украина не может пока стать частью НАТО. Об этом в интервью одному из немецких каналов заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он напомнил, что есть правила вступления в альянс, которым Киев сейчас не соответствует.

«Я считаю, что очень важно осознавать, что страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом альянса. Сейчас речь идет больше об обсуждении вопроса о гарантиях безопасности в послевоенной ситуации», — сказал Шольц.

Также Шольц снова отказал Киеву в поставках дальнобойных ракет Taurus. По мнению канцлера, это непременно приведет к эскалации конфликта. Ведь по сути разрешение о применении дальнобойного оружие Запад дает самому себе, так как именно иностранные специалисты управляют комплексами и координируют атаки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие страны не поддерживают вступление Украины в альянс. Даже «лучший друг» Киева — Вашингтон — не спешит приглашать Незалежную в военно-политический блок.

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«Важно осознавать»: почему Германия не хочет видеть Украину в НАТО

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