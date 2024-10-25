«Важно осознавать»: почему Германия не хочет видеть Украину в НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил невозможность вступления Незалежной в альянс.

Украина не может пока стать частью НАТО. Об этом в интервью одному из немецких каналов заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он напомнил, что есть правила вступления в альянс, которым Киев сейчас не соответствует.

«Я считаю, что очень важно осознавать, что страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом альянса. Сейчас речь идет больше об обсуждении вопроса о гарантиях безопасности в послевоенной ситуации», — сказал Шольц.

Также Шольц снова отказал Киеву в поставках дальнобойных ракет Taurus. По мнению канцлера, это непременно приведет к эскалации конфликта. Ведь по сути разрешение о применении дальнобойного оружие Запад дает самому себе, так как именно иностранные специалисты управляют комплексами и координируют атаки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие страны не поддерживают вступление Украины в альянс. Даже «лучший друг» Киева — Вашингтон — не спешит приглашать Незалежную в военно-политический блок.